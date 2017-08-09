الشرطة الفدرالية دهمت منزل المدير السابق لحملة ترامب

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دهم مكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي في نهاية تموز الماضي منزل بول مانافورت، المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية، حيث صادر وثائق في اطار التحقيق الجاري حول تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الاخيرة.واكد متحدث باسم مانافورت حصول المداهمة. وذكرت صحيفة واشنطن بوست انها تمت قبيل فجر الثامن والعشرين من تموز الماضي في منزل مانافورت في الكسندريا في ولاية فيرجينيا، وهي ضاحية قريبة من واشنطن العاصمة.واعلنت الصحيفة الاربعاء ان عناصر فدراليين "صادروا وثاثق وعناصر اخرى" بعد الحصول على اذن بالمداهمة اصدره النائب العام الخاص روبرت مولر الذي يحقق في احتمال حصول تواطؤ بين محيطين بترامب وروسيا خلال الحملة الانتخابية عام 2016.