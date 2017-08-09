كوريا الشمالية تصف ترامب بانه "فاقد للادراك"...واليابان: لم يعد بامكاننا التسامح

الإعلان

وصفت كوريا الشمالية الرئيس الاميركي دونالد ترامب بأنه "فاقد للادراك" ولا يستجيب فقط الا للقوة، كما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، في تصعيد للحرب الكلامية بين واشنطن وبيونغ يانغ حول برامج نظام كيم جونغ-أون الصاروخية.ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن الجنرال في "جيش الشعب" كيم راك غيوم قوله ان "الحوار الصحيح غير ممكن مع شخص كهذا فاقد للادراك ولا يجدي معه فقط سوى القوة المطلقة".وفي سياق متصل، اعلنت الحكومة اليابانية انه لم يعد بامكانها "التسامح" مع استفزازات كوريا الشمالية، بعد ان اعلن الجيش الكوري الشمالي انه يضع اللمسات الأخيرة على خطة لاطلاق صواريخ باتجاه جزيرة غوام تطير فوق اليابان.