الولايات المتحدة: زيارة بوتين الى أبخازيا غير مناسبة

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انتقدت الولايات المتحدة زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى منطقة أبخازيا الانفصالية المدعومة من روسيا على الساحل الشرقي للبحر الاسود، ووصفتها بأنها "غير مناسبة".وقالت وزارة الخارجية الأميركية ان "الولايات المتحدة تحض روسيا على سحب قواتها الى مواقع ما قبل الحرب طبقا لاتفاق وقف النار عام 2008 وان تتراجع عن اعترافها بمنطقتي أبخازيا وجنوب أوسيتيا"، في اشارة الى منطقة انفصالية أخرى.وخلال زيارته الى بلدة بيتسوندا السياحية على البحر الاسود، شدد بوتين ان روسيا "تضمن بشكل ثابت أمن أبخازيا واستقلالها واكتفاءها الذاتي. وانا واثق ان هذا سيستمر في المستقبل".وأبدت جورجيا ردة فعل غاضبة تجاه زيارة بوتين واعتبرتها "عملا ساخرا"، وقالت انها تمثل استمرارا لسياسة موسكو "المتعمدة ضد جورجيا".