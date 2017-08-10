تخدير وتهديد فاغتصاب...ماذا يحدث في "حفلات" بريطانيا؟

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أعلن ممثلو إدعاء في بريطانيا إن عصابة من 18 شخصا أدينت باستغلال فتيات وشابات جنسيا تراوحت أعمارهن بين 15 وبداية العشرينات.واغتصب الرجال الضحايا أو اعتدوا عليهن جنسيا بعد أن قاموا بتخديرهن أو تهديدهن بالعنف خلال "حفلات" خاصة أشير إليها في أحيان كثيرة على أنها "جلسات" قدم لهن فيها مخدرات ومواد كحولية.وكانت بعضهن مخمورات للغاية وتعرضن للاعتداء الجنسي وهن فاقدات الوعي.وغالبية الجناة آسيويون وهم في الثلاثينات والأربعينات من العمر، الى جانب أشخاص من بنغلادش وباكستان وإيران والعراق وأكراد وأتراك وألبان ومن شرق أوروبا.وأعادت القضية للأذهان قضايا مشابهة كانت قد أثارت اتهامات بأن السلطات البريطانية تخشى التدخل مخافة أن تتهم بالعنصرية.