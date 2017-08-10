أخبار دولية 10 آب 2017 - 13:17 10/08/2017 13:17:09 لماذا لم تكن إيران هدفاً لداعش...وهل أصبحت؟

داعش لم يتبن اي عملية في ايران...

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LBCI News Lebanon

لطالما تساءل كثيرون عن سبب عدم استهداف داعش لإيران. فباستثناء الهجوم المزدوج على ضريح الخميني ومبنى البرلمان في حزيران الماضي، فإن داعش لم يتبن اي عملية في ايران... الإعلان