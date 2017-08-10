هل يزور البابا فرنسيس روسيا قريبا؟

كاردينال يأمل في ان يقوم البابا بزيارة الى روسيا

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LBCI News Lebanon

اعلن امين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين انه سيزور موسكو من 20 الى 24 آب، معربا عن الامل في زيارة محتملة يقوم بها البابا فرنسيس الى روسيا.

وقال الكاردينال بارولين في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الايطالية ان "الاعداد لزيارة محتملة لقداسة البابا فرنسيس الى روسيا، ليس بين اهداف زيارتي"، معلنا في الوقت نفسه مواعيده للرحلة.

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وكان البابا فرنسيس قد اعلن في مقابلة اجرتها معه في اذار الماضي صحيفة دي تسايت الالمانية، ردا على سؤال عن مشاريع رحلاته الدولية، "لا استطيع الذهاب الى روسيا، لأنه يتعين علي عندئذ ان اذهب ايضا الى اوكرانيا".

وسيلتقي في موسكو الرئيس فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين الدينيين، وفي مقدمهم البطريرك كيريل، رأس الكنيسة الارثوذكسية الروسية.