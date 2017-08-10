مصر تؤكد لمبعوثي أميركا لحل أزمة قطر تمسك الدول الأربع بمطالبها

موفدان من وزير الخارجية الاميركي في مصر

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LBCI News Lebanon

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس موفدين من وزير الخارجية الاميركي لبحث تطورات الازمة في الخليج وسبل حلها، بحسب بيان للمتحدث باسم الوزارة.

والتقى شكري الجنرال المتقاعد أنتوني زيني، وتيم ليندركينغ نائب مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الخليج والوفد المرافق.

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وطرح شكري خلال اللقاء، "كافة الشواغل المصرية حيال استمرار الدور السلبي الذي تقوم به قطر في رعاية الإرهاب والتطرف عبر توفير التمويل والملاذ الآمن للإرهابيين ونشر خطاب الكراهية والتحريض".

وأكد شكري أن حل الأزمة مع قطر يكمن في "ضرورة تنفيذ قطر قائمة المطالب الثلاثة عشر التي قُدمت إليها والالتزام بالمبادئ الستة الحاكمة لها، والتي تتسق مع القانون الدولي".