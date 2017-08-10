بالصور - الشرطة المسلحة تقتحم فندقا في مانشستر البريطانية

اقتحام فندق "إيبيس بدجيت" بمنطقة سالفورد كيز

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LBCI News Lebanon

اقتحمت الشرطة المسلحة البريطانية فندقا في مدينة مانشستر شمال بريطانيا الخميس، بحسب صحيفة "صن" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن ضباطا مسلحين وصلوا في نحو 15 سيارة شرطة إلى المكان أمام فندق "إيبيس بدجيت" بمنطقة سالفورد كيز بالمدينة.