أخبار دولية
10 آب 2017 - 18:04
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بالصور - الشرطة المسلحة تقتحم فندقا في مانشستر البريطانية

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بالصور - الشرطة المسلحة تقتحم فندقا في مانشستر البريطانية
اقتحمت الشرطة المسلحة البريطانية فندقا في مدينة مانشستر شمال بريطانيا الخميس، بحسب صحيفة "صن" البريطانية. 
 
وأضافت الصحيفة أن ضباطا مسلحين وصلوا في نحو 15 سيارة شرطة إلى المكان أمام فندق "إيبيس بدجيت" بمنطقة سالفورد كيز بالمدينة.
 
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