أخبار دولية
11 آب 2017 - 00:22
Back

أستراليا تؤكد دعمها لواشنطن في مواجهة أي ضربة كورية شمالية

تم توقيع معاهدة أنزوس في العام 1951 Lebanon, news ,lbci ,أخبار استراليا, كوريا الشمالية,أنزوس ,تم توقيع معاهدة أنزوس في العام 1951
episodes
أستراليا تؤكد دعمها لواشنطن في مواجهة أي ضربة كورية شمالية

  أكّد رئيس الوزراء الأسترالي الجمعة دعم بلاده للولايات المتحدة في حال تعرّضها لضربة كورية شماليّة، بعد إعلان بيونغ يانغ عن خطة مفصّلة لإطلاق دفعة من الصواريخ باتجاه جزيرة غوام الأميركيّة في المحيط الهادئ.

 

ويأتي هذا الدعم الأسترالي للولايات المتّحدة وسط حرب كلامية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكوريا الشمالية التي كان قد توعّدها بـ"الغضب والنار".

 

    وقال رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تورنبول في حديث إذاعي "ليس للولايات المتحدة حليف أقوى من أستراليا"، وأضاف "لدينا معاهدة أنزوس، وإذا حصل اعتداء ضدّ أستراليا أو الولايات المتحدة فإنّ كلّ منهما سيأتي لمساعدة الآخر".

 

 وتم توقيع هذه المعاهدة في العام 1951 من جانب واشنطن وولينغتون وكانبيرا.

 

  وفي العام 1986 علّق الأميركيون تنفيذ هذه المعاهدة مع نيوزيلندا. لكنّها لا تزال سارية المفعول بين الولايات المتحدة وأستراليا. 

الإعلان
إقرأ أيضاً