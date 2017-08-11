مادورو يريد إجراء "محادثة شخصية" مع ترامب

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الخميس أنّه يريد إجراء محادثة شخصيّة مع نظيره الأميركي دونالد ترامب الذي فرض عليه عقوبات بسبب اتّهامه له بتقويض الديموقراطية في فنزويلا.

وطلب مادورو من وزير خارجيّته خورخي أريازا ترتيب تلك "المحادثة الشخصيّة مع دونالد ترامب".

وأكد الرئيس الفنزويلي أيضاً أنّه سيطعن أمام محكمة أميركيّة في العقوبات التي فرضها عليه ترامب.

كما كشف مادورو في حديثه أمام الجمعية التأسيسية الجديدة التي تم انتخابها الشهر الماضي، أنه أعطى أيضًا أوامر إلى المسؤولين من أجل أن ينظموا لقاءً وجهًا لوجه مع ترامب "إذا كان ذلك ممكنًا" عندما يكون الزعيمان في نيويورك من أجل حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 أيلول.