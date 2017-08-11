ترامب يشكر بوتين على قراره خفض الوجود الدبلوماسي الأميركي في روسيا

شكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس لنظيره الروسي فلاديمير بوتين قراره خفض الوجود الدبلوماسي الأميركي في روسيا، موضحاً بلهجة لم تخل من السخرية أنّ هذا القرار سيسمح للولايات المتحدة بتوفير "مال كثير".

وكان الرئيس الروسي أعلن في أواخر تموز خفضاً كبيراً للوجود الدبلوماسي الأميركي على الأراضي الروسية، وذلك في سياق دبلوماسي شديد التوتر وعلاقات بلغت أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة بين الولايات المتحدة وروسيا.

وقرار بوتين الذي يصبح نافذ المفعول ابتداء من الأوّل من أيلول المقبل جاء ردًا على إقرار مجلس الشيوخ الأميركي مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا على خلفية اتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسة الأميركية.