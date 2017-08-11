التحالف العربي يدعو الأمم المتحدة لـ"إدارة أمن" مطار صنعاء

دعا التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، الأمم المتحدة إلى المساعدة في إعادة فتح مطار صنعاء، في موقف يبدو أنه يأتي استجابة للمطالب التي عبّرت عنها منظمات إغاثيّة في هذا السياق.

ووجّه المتحدّث الرسمي لقوات "تحالف إعادة الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي دعوة إلى الأمم المتحدة "للمساهمة في استئناف تسيير الرحلات التجارية ونقل الركاب لمطار صنعاء من خلال إدارة أمن مطار صنعاء العاصمة وضمان مخاوف الحكومة اليمنية الشرعية".

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وأوضح أنّ "إغلاق مطار صنعاء واقتصاره على الرحلات الإغاثية جاء بسبب المخاوف على سلامة الطائرات المدنية والرحلات التجارية المتجهة للمطار، وبسبب ممارسات الميليشيا الحوثية المسلّحة من خلال عمليات تهريب الأسلحة".