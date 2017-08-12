أخبار دولية
12 آب 2017 - 03:15
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الولايات المتحدة تنفي مقتل مدنيين في ضربات جوية شرق افغانستان

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الولايات المتحدة تنفي مقتل مدنيين في ضربات جوية شرق افغانستان

 

    نفت الولايات المتحدة بشكل قاطع السبت معلومات لمسؤولين أفغان عن مقتل عدد من المدنيين في ضربة جوية اميركية على شرق افغانستان المضطرب.

 

وكان مسؤولون أفغان أعلنوا أن 11 مدنيا بينهم نساء وأطفال، قتلوا الخميس في ضربة استهدفت عربة خاصة في إقليم حسكا مينا بولاية ننغرهار، بؤرة لعمليات تنظيم الدولة الاسلامية.

 

لكن قيادة العمليات الاميركية في افغانستان قالت إن الغارة الجوية تسببت في "مقتل عدد من المسلحين".

 

 وبين القوات الاجنبية المنتشرة في افغانستان والبالغ عددها 13 ألف عنصر تقريبا، وحدها القوات الاميركية تشن ضربات جوية.

 
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 وتستهدف تلك الضربات عناصر تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على عدة أقاليم في ولاية ننغرهار المضطربة.

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