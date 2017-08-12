الكويت تلقي القبض على 12 من أعضاء "خلية إرهابية" مرتبطة بايران

أعلنت السلطات الكويتية السبت انها القت القبض على 12 شخصا مدانين بالانتماء إلى "خلية العبدلي" التي تصفها السلطات بـ"الخلية الإرهابية" المرتبطة بإيران وحزب الله بعد أسابيع من البحث عنهم.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان أن السلطات ألقت القبض عليهم "في أماكن متفرقة من البلاد" بعد تواريهم عن الأنظار منذ صدر الحكم بحقهم قبل نحو شهرين فيما لا يزال مدانان فارين.

وفي حزيران ، أصدرت محكمة التمييز في الكويت حكما بالسجن المؤبد على "العقل المدبر لخلية العبدلي" بتهمة "التخابر" مع إيران وحزب الله اللبناني، وسجن عشرين متهما بين خمس و15 سنة.

وأدينت الخلية بالتخطيط لشن هجمات في الدولة التي يشكل السنة غالبية مواطنيها.

هذا، وطردت الكويت الشهر الماضي 15 دبلوماسياً ايرانيا بعد تثبيت محكمة التمييز إدانة عناصر الخلية فيما تنفي طهران صلتها بالمجموعة.