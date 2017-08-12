أخبار دولية
12 آب 2017 - 09:18
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بريطانيا تدعو كوريا الشمالية الى حل الازمة التي بدأتها

بيونغ يانغ هددت باطلاق صواريخ بالستية... Lebanon, news ,lbci ,أخبار كوريا الشمالية, بريطانيا ,بيونغ يانغ,بيونغ يانغ هددت باطلاق صواريخ بالستية...
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بريطانيا تدعو كوريا الشمالية الى حل الازمة التي بدأتها

رأى  وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون السبت أن كوريا الشمالية تتحمل مسؤولية الازمة مع الولايات المتحدة، مؤكدا ان لندن ترغب في حل دبلوماسي للازمة.

 

 وقال عبر تويتر "نظام كوريا الشمالية هو سبب هذه المشكلة وعليه حلها"، وأضاف "المجتمع الدولي متحد في تاكيد وقف كوريا الشمالية لتحركاتها العدوانية".

 

  وتابع "نعمل مع الولايات المتحدة والحلفاء في المنطقة لانهاء هذه الازمة دبلوماسيا".

 

     وكانت بيونغ يانغ هددت باطلاق صواريخ بالستية تسقط قرب الجزيرة التي تعتمد على السياحة وسط تصاعد الحرب الكلامية بينها وبين واشنطن. 

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