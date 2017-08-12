أخبار دولية
12 آب 2017 - 12:48
12/08/2017 12:48:45
إمبرطورية bein تُبقي الكرة في ملعب قطر
نفط وغاز و bein
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LBCI News Lebanon
نفط وغاز و bein، هذه ابرز مقومات القوة لدى دولة قطر. وإذا كانت باقي الدول الخليجية تتساوى تقريبا مع قطر في الثروات النفطية، فإن الامبرطورية الرياضية التي بنتها الدوحة من خلال قناة بي ان سبورتس أثبتت حتى الساعة أنها عصيّة على الإسقاط...
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