أخبار دولية
12 آب 2017 - 12:48
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إمبرطورية bein تُبقي الكرة في ملعب قطر

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نفط وغاز و bein، هذه ابرز مقومات القوة لدى دولة قطر. وإذا كانت باقي الدول الخليجية تتساوى تقريبا مع قطر في الثروات النفطية، فإن الامبرطورية الرياضية التي بنتها الدوحة من خلال قناة بي ان سبورتس أثبتت حتى الساعة أنها عصيّة على الإسقاط...
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