صدمت سيارة حشدا السبت في شارلوتسفيل ما اسفر عن العديد من الجرحى، وذلك بعدما منعت السلطات تجمعا لليمين المتطرف في هذه المدينة في ولاية فيرجينيا الاميركية، بحسب ما روى شهود.



واظهر شريط فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي حال من الهلع في صفوف المواطنين بعد الحادث.

An SUV ran over counter-protestors at white nationalist demonstration in Charlottesville, Virginia pic.twitter.com/oJxRe07hIt