مقتل شرطيين اثنين و امرأة... ماذا حصل في فرجينيا؟

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أعلنت سلطات مدينة شارلوتسفيل في ولاية فرجينيا الأميركية أنّ شرطيَّين اثنين قضيا بتحطّم مروحيّتهما قرب شارلوتسفيل، من دون أن يتضح الرابط بين مقتلهما وبين التظاهرات التي شهدتها المدينة في اليوم نفسه.وكانت السلطات أعلنت مقتل ثلاثة أشخاص السبت في شارلوتسفيل، بينهم امرأة قضت عندما أقدمت سيّارة على صدم مجموعة أشخاص خرجوا بتظاهرة في المدينة تنديدًا باليمين المتطرّف.واتضح لاحقا أن الضحيتين الاخريين هما شرطيّان قضيا بتحطّم مروحيّتهما في منطقة غابات بالقرب من شارلوتسفيل بحسب ما أوضحت الشرطة في بيان.ولم تكن قوات الأمن في بادئ الأمر قادرة على احتواء الاشتباكات التي دارت في شارلوتسفيل بين مؤيدي اليمين المتطرف والمناوئين لهم.من جهته، أوضح رئيس شرطة شارلوتسفيل، آل توماس، أنّ الضحية التي قُتلت جراء عملية الصدم بسيّارة تبلغ الثانية والثلاثين من العمر وكانت تجتاز الطريق عندما صدمت تلك السيّارة مجموعة المتظاهرين.وأضاف انّ سائق تلك السيارة أودع السجن، مشيراً إلى أنّ الشرطة تتعاطى مع الوقائع على أنها عمليّة "قتل إجرامي".