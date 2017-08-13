أخبار دولية
13 آب 2017 - 03:04
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طهران ترد على واشنطن... تخصيص مبالغ اضافية للبرنامج البالستي

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طهران ترد على واشنطن... تخصيص مبالغ اضافية للبرنامج البالستي
صادق مجلس الشورى الإيراني الأحد على تخصيص 520 مليون دولار لتطوير البرنامج البالستي الإيراني وتعزيز النشاطات الاقليمية للحرس الثوري الإيراني، وذلك ردا على "سياسة المغامرة" التي تتبعها الولايات المتحدة.
    
وقال رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني: "على الأميركيين أن يعرفوا أن هذا الإجراء ليس إلا خطوتنا الأولى"، وذلك بعد اعلانه نتيجة تصويت البرلمان بغالبية ساحقة على سلسلة تدابير تهدف الى "مواجهة الأعمال الإرهابية والمغامرة للولايات المتحدة في المنطقة". 
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وكانت فرضت الولايات المتحدة في تموز​ عقوبات جديدة لمواجهة برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية.
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