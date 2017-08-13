وزير خارجية الكويت عن ارتباط حزب الله بخلية العبدلي: لدينا اعترافات والعلاقات مع لبنان لن تتأثر

اعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح "ان الكويت سوف تقدم الأدلة التي لديها في قضية العبدلي ليردوا عليها في لبنان بحجة مقابل الحجة".

وقال رداً على نفي حزب الله للاتهامات الموجهة اليه عن ارتباطه بخلية العبدلي: " نحن لدينا اعترافات والاعتراف هو سيّد الأدلة وننتظر من اخواننا في لبنان بعدما صدرت حيثيات الحكم وارتباط حزب الله بهذه الخلية ونوعية المساعدة التي قدمها أفراد من حزب الله للخلية ان يقدموا الحجة مقابل الحجة، وان يطلعوا على ما لدينا من ادلة".

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وعلى هامش مأدبة الغداء التي أقامها رئيس وزراء الكويت على شرف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، شدد وزير خارجية الكويت على ان "هناك تأكيد من أمير الكويت ورئيس وزرائها بأن العلاقات لن تتأثر بهذه الامور ولكن من حقنا على الاشقاء في لبنان ان نعمل سوياً على تعزيز امن البلدين ونمو العلاقات من كل جوانبها، ومستمرون في الكويت بدعم اشقائنا في لبنان".

وأضاف:" نحن على ثقة بأن اشقاءنا في لبنان سيقومون بالإجراءات المطلوبة ونتطلع الى ان نتلقى جواباً على المذكرة التي ارسلتها الكويت".