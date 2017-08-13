داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم على القوات الأميركية غربي الموصل

أعلن تنظيم داعش انه شن هجوما على القوات الأميركية التي تساعد الجيش العراقي في حملته ضد التنظيم بشمال العراق.

واشار تنظيم داعش في بيان الى ان مقاتليه أطلقوا صواريخ جراد على قوات أميركية شرقي مدينة تلعفر التي لا تزال تحت سيطرة داعش وتقع غربي الموصل.

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وقال التنظيم في البيان: "بتوفيق الله وحده وبعد رصد جوي لتحركات وتجمعات الجيش الأميركي الصليبي شرق مدينة تلعفر. قامت مفارز الإسناد بدك مواقع الصليبيين قرب مشروع ماء قرية (البوير) بعدد من صواريخ الغراد (جراد). ما أسفر عن هلاك 4 صليبيين وإصابة 6 آخرين على الأقل . ولله الحمد على تسديده".

وكان الجيش الأميركي قد أعلن مقتل اثنين من جنوده وإصابة خمسة آخرين في عمليات قتالية بشمال العراق.