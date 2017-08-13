النائب العام السعودي يستدعي مغردين بتهمة الإساءة للنظام العام

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ذكر بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن النيابة العامة أمرت باستدعاء مجموعة من مستخدمي موقع تويتر بتهمة الإساءة للنظام العام بتهديد "سلامة واعتدال المنهج الفكري للمجتمع" عبر التطرف.وأوضح البيان أن النائب العام بالسعودية استدعى المغردين يوم الأحد دون أن يذكر أسماءهم أو عددهم.وكان متحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام السعودية قال في وقت سابق على تويتر إن الرجل الدين السني المتشدد علي الربيع أحيل للجنة "جرائم النشر" في انتهاكات لم يحددها.وزادت السلطات السعودية إجراءاتها ضد المعارضة السياسية خلال السنوات الأخيرة باستخدام قوانين جديدة مشددة في مجال الجرائم الالكترونية لإصدار أحكام بالسجن على من ينشرون تدوينات على الانترنت تصنف بأنها إهانة للحكام أو تهدد النظام العام.