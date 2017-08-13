الولايات المتحدة "روعت" لمقتل سبعة من "الخوذ البيضاء" في سوريا

نفذ الاعتداء فجر السبت في مدينة سرمين في محافظة ادلب

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LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة الخارجية الاميركية ان الولايات المتحدة "روعت" لمقتل سبعة عناصر من "الخوذ البيضاء" برصاص مجهولين تسللوا الى احد مراكزهم في شمال غرب سوريا التي تشهد نزاعا مدمرا منذ اكثر من ست سنوات.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية هيذر نويرت "نشعر بالحزن والرعب لسماعنا عن عمليات القتل الوحشية ضد سبعة سوريين اعضاء بالدفاع المدني والمعروفين على نطاق واسع باسم الخوذ البيضاء"، معتبرة ان هذه الاعمال الجبانة التي ارتكبها رجال ملثمون اودت بحياة متطوعين عملوا بلا كلل لانقاذ الارواح في بيئات خطرة للغاية.

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ونفذ الاعتداء فجر السبت في مدينة سرمين في محافظة ادلب التي تقع بمعظمها تحت سيطرة فصائل جهادية، حسب ما اعلنت منظمة "الخوذ البيضاء" على موقعها الالكتروني.



