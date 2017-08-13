الاعتداء على مطعم "اسطنبول" في بوركينافاسو...

قتلى في الهجوم على مطعم في واغادوغو

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LBCI News Lebanon

قُتل عشرات الأشخاص ليل الاحد في هجوم شنه اشخاص يُشتبه بانهم "جهاديون" على مطعم "اسطنبول" في واغادوغو واصيب اخرون بجروح بالغة، بحسب ما اكدت مصادر طبية لوكالة فرانس برس.

واعلن وزير الاتصال في بوركينا فاسو ريميس داندجينو ان عملية قوات الامن ضد منفذي الهجوم "انتهت". وأكد ان عمليات "التطويق والتدقيق في المنازل المجاورة" متواصلة، مشيرا الى سقوط 18 قتيلا و"شل حركة ارهابيين اثنين".

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وكان جيش بوركينا فاسو شن الاحد هجوما ضد افراد يشتبه بأنهم "جهاديون" قاموا بمهاجمة مطعم يضم مقهى في واغادوغو متسببين.

واجلت الشرطة المدنيين من المطعم قبل وصول افراد الجيش الذين قاموا فورا بشن هجوم مضاد.