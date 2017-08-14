مأساة إنسانية في الهند... وفاة 60 طفلاً بسبب نقص الأوكسجين بالمستشفى

مأساة إنسانية في الهند...

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LBCI News Lebanon

قضى ما لا يقل عن 60 طفلاً في خمسة أيام في مستشفى حكومي في ولاية "أوتار براديش" الأكثر اكتظاظا شمال الهند، بحسب ما أعلن مسؤولون السبت، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن السبب هو النقص في قوارير الأوكسجين لدى المستشفى.

وأعلن أنيل كومار قائد الشرطة في غوراخبور لوكالة فرانس برس انه تم فتح تحقيقا في الحادث، قائلا "لا نظن أن السبب هو النقص في الأوكسجين".

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وبحسب وسائل الإعلام الهندية، قضى عشرات الأطفال يومي الخميس والجمعة بسبب نقص في قوارير الأوكسجين، بعدما أوقفت الشركة التي تزود المستشفى بهذه القوارير تعاونها معه بسبب ما يبدو أنه عدم تسديد للمستحقات.