تركيا تعتقل قاتل ناشطي "الرقة تذبح بصمت"

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اعتقلت السلطات التركية مشتبها به يعتقد أنه قتل ناشطين إعلاميين سوريين من الرقة مناهضين لتنظيم داعش عثر عليهما مقطوعي الرأس في تركيا عام 2015، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية الاثنين.وعثر على جثتي ابراهيم عبد القادر وفارس الحمادي الناشطين الإعلاميين في مجموعة "الرقة تذبح بصمت" مقطوعي الرأس في تشرين الاول 2015 في مدينة شانلي اورفا التركية. وتبنى تنظيم داعش لاحقا عملية قتلهما.وأثارت عملية القتل حينها المخاوف بشأن أمن الصحافيين والناشطين السوريين في تركيا.وأفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن المحققين تعرفوا على القاتل معاذ الحسين، والذي يشتبه بأنه ينتمي إلى تنظيم داعش، مشيرة إلى أنه انتقل إلى سوريا بعد عملية القتل.