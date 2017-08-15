أخبار دولية
15 آب 2017 - 02:32
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العراق يعلن بدء قصف جوي على تلعفر الخاضعة لسيطرة "داعش"

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العراق يعلن بدء قصف جوي على تلعفر الخاضعة لسيطرة &quot;داعش&quot;
 
أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع العراقية أن العراق بدأ قصفا جويا لمدينة تلعفر غرب مدينة الموصل التي تخضع لسيطرة تنظيم داعش.
 
وأضاف المتحدث أن الهجوم البري لانتزاع السيطرة على المدينة سيبدأ عند الانتهاء من الحملة الجوية.
 
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