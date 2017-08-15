أخبار دولية
15 آب 2017 - 02:32
15/08/2017 02:32:30
العراق يعلن بدء قصف جوي على تلعفر الخاضعة لسيطرة "داعش"
مدينة تلعفر غرب مدينة الموصل
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LBCI News Lebanon
أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع العراقية أن العراق بدأ قصفا جويا لمدينة تلعفر غرب مدينة الموصل التي تخضع لسيطرة تنظيم داعش.
وأضاف المتحدث أن الهجوم البري لانتزاع السيطرة على المدينة سيبدأ عند الانتهاء من الحملة الجوية.
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