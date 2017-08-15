العراق يعلن بدء قصف جوي على تلعفر الخاضعة لسيطرة "داعش"

مدينة تلعفر غرب مدينة الموصل

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LBCI News Lebanon

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أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع العراقية أن العراق بدأ قصفا جويا لمدينة تلعفر غرب مدينة الموصل التي تخضع لسيطرة تنظيم داعش.وأضاف المتحدث أن الهجوم البري لانتزاع السيطرة على المدينة سيبدأ عند الانتهاء من الحملة الجوية.