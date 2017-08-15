لاول مرة منذ نحو عقد...انتخابات بلدية في الاردن بمشاركة الاسلاميين

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ينتخب الاردنيون اليوم الثلاثاء رؤساء واعضاء مجالس البلديات والمحافظات في انتخابات تجرى بمشاركة الاسلاميين للمرة الأولى منذ نحو عقد من الزمن.وفتحت صناديق الاقتراع لاستقبال الناخبين الذين يتجاوز عددهم 4,1 مليون ناخب، وسط اجراءات امنية مشددة مع انتشار 20 الف رجل أمن.وبحسب ارقام الهيئة المستقلة للانتخاب فان 6622 مرشحا ومرشحة يتنافسون على 2109 مقاعد للمجالس البلدية والمحلية التابعة لها وعلى 380 مقعدا لمجالس المحافظات.ويشارك الاسلاميون في الانتخابات البلدية للمرة الأولى منذ عام 2007، السنة التي انسحبوا فيها احتجاجا على ما اعتبروه "شبهات تزوير".وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن، مراد العضايلة لوكالة فرانس برس ان "عدد مرشحينا يضم 48 مرشحا لمجالس اللامركزية و12 مرشحا لعضوية أمانة عمان وثلاثة مرشحين لرئاسة مجالس بلديات كبرى".