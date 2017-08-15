انتشال 270 جثة بعد انهيار طيني في سيراليون

عمليات الإنقاذ مستمرة في بلدة ريجينت...

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LBCI News Lebanon

أعلن رئيس بلدية فريتاون إن عمال الإنقاذ انتشلوا 270 جثة حتى الآن إثر انهيار طيني على مشارف عاصمة سيراليون.



واشار سام جيبسون رئيس بلدية فريتاون للصحفيين الى إن عمليات الإنقاذ مستمرة في بلدة ريجينت التي وقع فيها الانهيار الطيني صباح أمس الاثنين.