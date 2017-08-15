السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة: لا يمكن لإيران أن تحتجز العالم رهينة بالاتفاق النووي

رأت السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة نيكي هيلي انه ينبغي تحميل إيران مسؤولية "إطلاق صواريخ ودعم الإرهاب وعدم احترام حقوق الإنسان وانتهاك قرارات مجلس الأمن".

الإعلان

وردت هيلي على الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي أعلن في وقت سابق الثلاثاء ان بلاده يمكن أن تتخلى عن اتفاقها النووي مع القوى العالمية "خلال ساعات" إذا فرضت الولايات المتحدة أي عقوبات جديدة على طهران.

وقالت هيلي في بيان: "لا يمكن السماح لإيران باستخدام الاتفاق النووي لاحتجاز العالم رهينة ولا ينبغي أن يصبح الاتفاق النووي أكبر من أن يفشل" مضيفة أن العقوبات الأميركية الجديدة لا علاقة لها بالاتفاق النووي.