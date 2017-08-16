أخبار دولية
16 آب 2017 - 00:18
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مقتل شخصين في انفجار بمصنع للألعاب النارية في المكسيك

لم يتم التأكد من وقوع اصابات أخرى... Lebanon, news ,lbci ,أخبار الالعاب النارية,المكسيك,لم يتم التأكد من وقوع اصابات أخرى...
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مقتل شخصين في انفجار بمصنع للألعاب النارية في المكسيك
اعلن مسؤولون إن شخصين قتلا في انفجار بمصنع كبير للألعاب النارية في ضواحي مكسيكو سيتي.
 
ووقع الانفجار في تولتيبيك على بعد نحو 30 كيلومترا شمالي العاصمة. 

واشارت مفوضية السلامة العامة الى أنه لم تتأكد حتى الآن أي إصابات أخرى.
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