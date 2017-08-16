مقتل شخصين في انفجار بمصنع للألعاب النارية في المكسيك

لم يتم التأكد من وقوع اصابات أخرى...

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LBCI News Lebanon

اعلن مسؤولون إن شخصين قتلا في انفجار بمصنع كبير للألعاب النارية في ضواحي مكسيكو سيتي.



ووقع الانفجار في تولتيبيك على بعد نحو 30 كيلومترا شمالي العاصمة.



واشارت مفوضية السلامة العامة الى أنه لم تتأكد حتى الآن أي إصابات أخرى.