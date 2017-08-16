بالفيديو- لحظة سقوط شجرة على المصلين في البرتغال ووقوع قتلى...

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قتل 13 شخصا واصيب 49 آخرون بجروح اثر سقوط شجرة معمرة على جمع من المصلين كانوا يشاركون في احتفال ديني في مدينة فونشال عاصمة جزيرة ماديرا البرتغالية.وفي التفاصيل، وقع الحادث حين كان حشد من المؤمنين يحتفل بذكرى انتقال السيدة العذراء في منطقة تبعد حوالى 5 كيلومترات عن وسط المدينة وتكسوها اشجار معمّرة وبينها شجرة بلوط عمرها 200 عام سقطت فجأة على المصلين الذين كانوا محتشدين تحتها.واشار المتحدث باسم مستشفى فونشال الجراح ميغيل ريس خلال مؤتمر صحافي الى ان 10 من الجرحى حالتهم خطرة، مشيرا الى وجود خمسة اجانب في عداد الجرحى الـ49.واوضح ان الجرحى الاجانب هم هولندي واحد واربعة من فرنسا والمانيا والمجر، مشيرا الى ان الجريح الهولندي غادر المستشفى في حين ان الاربعة الباقين لا يزالون بحال حرجة.