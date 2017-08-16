إيران تبني منشأة شمال غربي سوريا لصنعِ صواريخ طويلة المدى

أظهر تقرير القناة الثانية الإسرائيلية صورا قال إن قمرا صناعيا إسرائيليا التقطها

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LBCI News Lebanon

ذكر تقريرٌ تلفزيوني إسرائيلي أن إيران تبني منشأة في شمال غرب سوريا لصنعِ صواريخ طويلة المدى، وعرض صوراً للأقمار الصناعية قال إنها لموقع قيد الإنشاء.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذر الأسبوع الماضي من أن إيران تعزز موطئَ قدمِها في سوريا، وقال إن إسرائيل تتابع التطورات وستردّ على أي تهديد.

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وأظهر تقرير القناة الثانية الإسرائيلية صورا قال إن قمرا صناعيا إسرائيليا التقطها وتُظهر موقعاً في شمال غرب سوريا قرب بلدة بانياس على البحر المتوسط قائلا إن بعض الإنشاءات تشير إلى أن متفجرات ستخزن هناك.