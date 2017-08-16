السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ترّد على روحاني: ينبغي تحميل إيران مسؤولية دعم الإرهاب

السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ردت على الرئيس الإيراني حسن روحاني

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LBCI News Lebanon

اعلنت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هيلي أنه ينبغي تحميل إيران مسؤولية إطلاق صواريخ ودعم الإرهاب وعدم احترام حقوق الإنسان وانتهاك قرارات مجلس الأمن.

هيلي ورداً على الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي قال إن بلاده يمكن أن تتخلى عن اتفاقها النووي مع القوى العالمية خلال ساعات إذا فرضت الولايات المتحدة أي عقوبات جديدة على طهران، قالت "لا يمكن السماح لإيران باستخدام الاتفاق النووي لاحتجاز العالم رهينة، لا ينبغي أن يصبح الاتفاق النووي أكبر من أن يفشل"، مشددة على أن العقوبات الأميركية الجديدة لا علاقة لها بالاتفاق النووي.