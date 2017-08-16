تصدع خليجي بعد الأزمة مع قطر...

قطر كانت إحدى الدول المؤسسة لمجلس التعاون...

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LBCI News Lebanon

اعتبر وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن إعادة بناء الثقة بين دول مجلس التعاون الخليجي ستتطلب وقتاً طويلاً بسبب الأزمة الدبلوماسية التي تعصف بالمجلس منذ أكثر من شهرين.

وقال في لقاء مع صحافيين في الدوحة "إن قطر كانت إحدى الدول المؤسسة لمجلس التعاون، ونحن لا زلنا نعتبر أن هذه المنظمة مهمة جدا بالنسبة لنا جميعا في هذه المنطقة".

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ورأى وزير الخارجية القطري أن منطقة الخليج التي كانت تعدّ أكثر منطقة مستقرة في العالم العربي تعيش حاليا عدم استقرار بسبب ازمة لا أساس لها، داعياً مجدداً الدول المقاطعة للدوحة للتقدم بأدلة تدعم اتهاماتها، قائلاً "مر إثنان وسبعون يوماً منذ بداية تطبيق اجراءاتهم لكن لم يقدم لنا أي مستند".



