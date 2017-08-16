أنقرة تطالب برلين بالتحقق من وجود "امام" مخطط الانقلاب في اراضيها

تطالب انقرة واشنطن بتسليمها غولن الذي يقيم في بنسلفانيا لمحاكمته في تركيا

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LBCI News Lebanon

طلبت أنقرة من السلطات الألمانية التحقق رسميا من صحة تقارير تفيد بوجود عادل أوكسوز، "أمام" مخطط الإنقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا العام الماضي، في أراضيها.

وتعتبر السلطات التركية أوكسوز، الأستاذ المحاضر في الفقه، "أمام" المخطط الانقلابي، والرجل الثاني بعد الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه انقرة بتدبير محاولة الانقلاب في 15 تموز 2016.

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وتتهم أنقرة أوكسوز بأنه أدار العمليات على الأرض في تركيا بالتنسيق مع غولن الذي شنت السلطات التركية حملة اعتقالات واسعة في صفوف مناصريه.

واعتقلت السلطات التركية أكثر من 50 الف شخص على خلفية الانقلاب الفاشل، ما اثار قلق الغرب.

وتطالب انقرة واشنطن، بتسليمها غولن الذي يقيم في بنسلفانيا لمحاكمته في تركيا.



