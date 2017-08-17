رئيس كوريا الجنوبية: لن تكون هناك حرب في شبه الجزيرة الكورية

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أعلن رئيس كوريا الجنوبيّة مون جاي-إن، أنّه لن تكون هناك حرب في شبه الجزيرة الكوريّة، على الرغم من التوترات الشديدة بشأن البرنامج النووي لكوريا الشماليّة.وأشار خلال مؤتمر صحافي لمناسبة مرور مئة يوم على تولّيه منصبه الى أن "جميع الكوريّين الجنوبيّين عملوا بجدّ معاً لإعادة بناء البلاد من أنقاض الحرب الكورية".وتابع الرئيس الكوري الجنوبي "سأمنع الحرب مهما كلّف الثمن. لذلك، أريد من جميع الكوريّين الجنوبيين الاعتقاد بثقة بأنّه لن تكون هناك حرب".وأشار مون جاي-إن الى أنه يملك بحكم الأمر الواقع "فيتو" في ما يتعلّق بأيّ عمل عسكري تُفكّر واشنطن، حليفة بلاده، بالقيام به.