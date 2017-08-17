انتحاري يفجّر نفسه بنقطة امنية تابعة لحماس

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أعلن الناطق باسم وزارة الداخليّة التي تُديرها حركة حماس أنّ شخصاً مجهولاً فجّر نفسه فجر الخميس قرب نقطة أمنيّة على الحدود بين قطاع غزة ومصر في رفح بجنوب قطاع غزة، ما أدّى إلى مقتله ومقتل عنصر امني وإصابة اخرين.وقال إياد البزم في بيان "في ساعة مبكرة من فجر اليوم اوقفت قوة امنية شخصين لدى اقترابهما من الحدود الجنوبية لقطاع غزة فقام احدهما بتفجير نفسه مما ادى الى مقتله واصابة الاخر واصابة عدد من افراد القوة الامنية احدهم بجروح خطيرة".وبيّن البزم أنّه "تم نقل الاصابات لمستشفى ابو يوسف النجار (في رفح) لتلقي العلاج"، مشدّداً على انّ "الاجهزة الامنية تقوم باجراء تحقيقاتها حول الحادث"، من دون أن يقدّم مزيدًا من التفاصيل.ولاحقا افاد مصدر طبي ان احد عناصر الامن التابع لحركة حماس قتل متاثرا بجراحه التي اصيب بها فجر الخميس في التفجير الانتحاري.