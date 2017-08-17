"قاطع الرؤوس" اللبناني الاسترالي... هل قتل بغارة أميركية؟

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أعلنت كانبيرا الخميس أنّ هناك "احتمالاً كبيراً" بأنّ مقاتلاً من تنظيم داعش يتحدّر من أستراليا قد قُتل مع اثنين من أولاده بغارة أميركيّة في سوريا.ووفقاً للصحافة الأستراليّة، فإنّ خالد شروف اللبناني الاصل وابنيه عبد الله (12 عاماً) وزرقاوي (11 عاماً) قُتلوا الجمعة خلال تنقّلهم قرب الرقة، معقل تنظيم داعش في سوريا.وكان شروف، وهو أوّل أسترالي تُسحب منه الجنسيّة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، قد تصدّر وسائل الإعلام في العام 2014 عندما نشر صورة لابنه وهو يحمل رأساً مقطوعة. وعُرف في الإعلام الغربي باسم "قاطع الرؤوس".وشروف والد لخمسة أطفال. وفي أيار، نُشر في أستراليا تسجيل يُسمع فيه صوت شروف وهو يسأل ابنه حمزة البالغ السادسة من العمر حول سُبل قتل غير المسلمين.ويبدو أنّ الطفل يظهر في التسجيل وهو يحمل مسدّسين وسكّيناً ويوجّه تهديدات، بينما يسأله صوت بعيداً عن الكاميرا "كيف تقتل أستراليّاً؟".