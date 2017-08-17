حرق مساكن مع مدنيين وقتل واغتصاب...لهذه الاسباب يهربون من جنوب السودان!

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تجاوز عدد اللاجئين الهاربين من المعارك في جنوب السودان، المليون في اوغندا المجاورة، بحسب ما أعلنت الخميس المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي وجهت نداء جديدا الى المجموعة الدولية لتقديم المساعدة.وقتل عشرات الالاف من مواطني جنوب السودان وتهجر ملايين بسبب نزاع اندلع في كانون الاول، بعد أقل من ثلاث سنوات على استقلال البلاد.وفرّ أكثر من مليوني جنوب سوداني بالاجمال الى البلدان المجاورة، ونزح مليونان آخران داخل هذه الدولة الفتية.والى اوغندا، وصل حوالى 1800 من جنوب السودان يوميا في الاشهر الاثني عشر الاخيرة، كما اوضحت المفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين، موضحة ان اكثر من 85% منهم هم نساء وأطفال.ويهرب الآخرون الى السودان واثيوبيا وكينيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجمهورية افريقيا الوسطى.وذكرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في بيان ان "الاشخاص الذين وصلوا حديثا ما زالوا يتحدثون عن العنف الوحشي، وعن مجموعات مسلحة تحرق على ما يبدو مساكن مع مدنيين في داخلها، وتقتل اشخاصا امام عائلاتهم، وتقوم باعتداءات جنسية وتخطف الفتيان لتجنيدهم بالقوة".