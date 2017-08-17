الوسط الفني السوري يوّدع أحد أهم رموز الإحتجاجات المعارضة للنظام...

رحيل الفنانة السورية فدوى سليمان بعد معاناة مع المرض في باريس

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LBCI News Lebanon

توفيت اليوم الخميس الفنانة السورية فدوى سليمان بعد معاناة مع المرض في باريس.

الفنانة فدوى سليمان، من مواليد عام 1970، وتخرّجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وظهرت في أعمال درامية كثيرة، منها مسلسل "أمل" و"الشقيقات" و"هوى بحري" و"نساء صغيرات" و"الطويبي" و"طيبون جداً"، كما كان لها ظهور في فيلم "نسيم الروح" وشاركت في مسرحيات كثيرة وأعمال إذاعية.

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سليمان تعد من الوجوه البارزة في بداية المظاهرات المعارضة للنظام السوري قبل أن تقرر المغادرة برفقة زوجها إلى باريس حيث حصلت على اللجوء السياسي.

وشاركت الفنانة في مجموعة من العروض المسرحية وأعمال تلفزيونية كما ألفت ديوان شعر ترجم إلى اللغة الفرنسية.

وبحسب الممثل السوري المعارض فارس الحلو المقيم أيضا في فرنسا، وفي حديث لوكالة الأنباء الفرنسية قال "لقد توفيت ليلا في مستشفى في ضاحية باريس"، مشيرا إلى أنها ظلت محافظة على نشاطها المعارض حتى النهاية، من خلال المشاركة في تظاهرات ثقافية.

ونعى الحلو سليمان بكلمات مؤثرة، بقوله "الزميلة والصديقة البطلة فدوى سليمان.. ننعي إليكم وفاة الفنانة السورية التي أجبرت العالم على رؤية الحقيقة".

وكانت فدوى سليمان من أول المشاركين في المظاهرات المعارضة الشهيرة التي عمت مدينة حمص في العام 2011، وكانت تعمل على إقناع سكان المدن ذات الغالبية العلويّة في اللاذقية وطرطوس بالانضمام إلى الحركة الاحتجاجية.