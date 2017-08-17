هل ليّنت السعودية موقفها من ايران وقطر؟

أكثر من مؤشر على تليين السعودية موقفها من ايران وقطر ظهر في الأيام الأخيرة... آخرها مبادرة الملك سلمان فتح الحدود امام الحجاج القطريين وعرض ارسال طائرات تنقلهم من قطر الى السعودية على نفقته...