أخبار دولية
17 آب 2017 - 13:54
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هل ليّنت السعودية موقفها من ايران وقطر؟

حلحلة وتقارب يمتدّان إلى العلاقات السعودية - الإيرانية Lebanon, news ,lbci ,أخبار قطر, ايران,السعودية,حلحلة وتقارب يمتدّان إلى العلاقات السعودية - الإيرانية
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أكثر من مؤشر على تليين السعودية موقفها من ايران وقطر ظهر في الأيام الأخيرة... آخرها مبادرة الملك سلمان فتح الحدود امام الحجاج القطريين وعرض ارسال طائرات تنقلهم من قطر الى السعودية على نفقته...
 
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