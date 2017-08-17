أخبار دولية
17 آب 2017 - 13:54
17/08/2017 13:54:00
هل ليّنت السعودية موقفها من ايران وقطر؟
حلحلة وتقارب يمتدّان إلى العلاقات السعودية - الإيرانية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار قطر, ايران,السعودية,حلحلة وتقارب يمتدّان إلى العلاقات السعودية - الإيرانية
LBCI News Lebanon
أكثر من مؤشر على تليين السعودية موقفها من ايران وقطر ظهر في الأيام الأخيرة... آخرها مبادرة الملك سلمان فتح الحدود امام الحجاج القطريين وعرض ارسال طائرات تنقلهم من قطر الى السعودية على نفقته...
الإعلان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
السعودية
ايران
قطر
إقرأ أيضاً