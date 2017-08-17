تضامن دولي مع اسبانيا بعد "الإعتداء الإرهابي" في برشلونة

العالم يتضامن مع برشلونة...

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LBCI News Lebanon

اكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعد اعتداء برشلونة ان المملكة المتحدة التي سبق ان تعرضت لاعتداءات عدة في الاشهر الاخيرة "متضامنة مع اسبانيا ضد الارهاب".

وكتبت ماي على تويتر "افكاري مع ضحايا الهجوم الفظيع الذي وقع اليوم في برشلونة ومع اجهزة الاسعاف ان المملكة المتحدة متضامنة مع اسبانيا ضد الارهاب".

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ماكرون يؤكد تضامن فرنسا بعد الهجوم المأسوي في برشلونة

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "تضامن فرنسا مع ضحايا الهجوم المأسوي في برشلونة".

وتابع ماكرون على موقع تويتر "نبقى متحدين ومصممين".

وفي وقت سابق، اعرب وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ووزيرة الدولة للشؤون الاوروبية ناتالي لوازو عن "التضامن مع الضحايا وكذلك مع السلطات والشعب الاسباني".

ترامب يندد بـ"الهجوم الارهابي" في برشلونة

ندد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الخميس بـ"الهجوم الارهابي" في برشلونة واعدا بان تساعد الولايات المتحدة السلطات الاسبانية.

وكتب ترامب على تويتر "تدين الولايات المتحدة هجوم برشلونة الارهابي في اسبانيا وستقوم بكل ما هو ضروري للمساعدة. كونوا أقوياء، نحن نحبكم".

متحدث باسم ميركل يصف اعتداء برشلونة بأنه "مشين"

ندد المتحدث باسم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل مساء الخميس بالاعتداء "المشين" في برشلونة الاسبانية.

وكتب شتيفن سيبرت على موقع تويتر "نفكر بحزن كبير في ضحايا الهجوم المشين في برشلونة مع التضامن والصداقة الى جانب الاسبان".​

بوتين يدعو الى التصدي لـ"قوى الارهاب" بعد اعتداء برشلونة

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المجتمع الدولي الى "توحيد جهوده" للتصدي "من دون هوادة لقوى الارهاب"، وذلك بعد اعتداء برشلونة.

قال بوتين في برقية تعزية الى العاهل الاسباني فيليبي السادس "ما حصل يؤكد مجددا ضرورة ان يوحد المجتمع الدولي برمته جهوده في شكل حقيقي من اجل مكافحة لا هوادة فيها لقوى الارهاب"، واصفا الهجوم بانه "جريمة وحشية".​

الأزهر يندد باعتداء برشلونة

دان جامع الأزهر في مصر اعتداء برشلونة، وأكد في بيان رفضه "لكل العمليات الإجرامية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية في أي مكان من العالم، مشددًا على أن الإسلام أكد على حق جميع البشر في العيش بسلام".​

نتانياهو يدعو العالم "المتحضر" الى الوحدة ضد الارهاب

دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو "العالم المتحضر الى محاربة الإرهاب" بعد هجوم برشلونة.

وقال نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه ان "إسرائيل تدين بشدة الهجوم الإرهابي في برشلونة"، مضيفا "لقد رأينا مجددا هذه الليلة أن الإرهاب يضرب في كل مكان، والعالم المتحضر يجب أن يكافحه من اجل هزيمته".

وكانت قد دهست سيارة "فان" عشرات الأشخاص في وسط مدينة برشلونة الإسبانية اليوم مما أدى الى سقوط 13 قتيلا واكثر من 50 جريحا الذي قالت الشرطة إنها تتعامل معه باعتباره هجوما إرهابيا.