حزب الله دان اعتداء برشلونة: للقضاء على تنظيم داعش الارهابي

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دان حزب الله في بيان "الجريمة المروعة التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في مدينة برشلونة الإسبانية، والتي أدت إلى سقوط عشرات الضحايا من المدنيين الأبرياء، ويتقدم بالتعازي لعوائلهم، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل".واعتبر البيان "إن هذه الجريمة الجديدة هي دليل آخر على النزعة الإجرامية التي يزرعها هذا التنظيم الإرهابي في نفوس عناصره والذين يتأثرون بفكره القائم على كراهية البشر والسعي لقتلهم وتدمير ممتلكاتهم، بحجج واهية ومنطلقات سقيمة لا يمكن أن يقرها عقل أو يقبل بها دين".ولفت البيان الى "أن استهداف المدنيين الآمنين وقتلهم هو جزء من خطة شيطانية ينفذها هؤلاء الإرهابيون، هدفها تشويه معاني الجهاد وتلويث صورة الدين الإسلامي الحنيف، عبر ادعائهم الانتماء إليه والتحرك تحت سقفه وتنفيذ الأعمال الإرهابية انطلاقا من أفكاره".وختم البيان :"مع توسع الأعمال الإرهابية وانتشارها في أنحاء العالم، يصبح السعي للقضاء على هذا التنظيم والعمل على محاصرة أفكاره الهدامة مهمة جميع الشرفاء والأحرار في عالمنا، وأول خطوة في هذا المجال هي الضغط على القوى الإقليمية والدولية التي تقدم له الدعم والمساندة والحماية والتمويل للكف عن هذا المسلك المعادي للانسانية".