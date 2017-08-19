اسبانيا تحقق في خلية تضم 12 شخصا بعد اعتداءي كاتالونيا

يتقدم التحقيق في الهجومين اللذين اسفرا عن سقوط 14 قتيلا في كاتالونيا بسرعة في اسبانيا بعد كشف خلية تضم حوالى 12 شخصا نفذت الاعتداءين على عجل بعد فشل خطة اولى كان يمكن ان تسبب سقوط عدد اكبر من الضحايا.

واشار الناطق باسم شرطة المقاطعة جوزيب لويس ترابيرو مساء الجمعة الى ان هذه الخلية قد تكون متورطة في الهجومين اللذين تمثلا بعمليتي دهس لمصطافين في برشلونة ثم في كامبريلس جنوبا.

وقد اوقف اربعة من هؤلاء المشتبه بهم الخميس والجمعة واحدهم فار، وتم نشر هوية الرجل وصورته اللتان تكشفان انه مغربي يدعى يونس ابو يعقوب ويبلغ من العمر 22 عاما وقتل خمسة آخرون من افراد الخلية ليل الخميس الجمعة.