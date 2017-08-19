والد اثنين من المشتبه بتورطهما في اعتداء إسبانيا : انا مصدوم

اعلن والد المغربي موسى اوكبير الذي قُتل مع مشتبه بهم اخرين اثر الاعتداء الدامي في كامبريلس بإسبانيا أنه تبلّغ مقتل ابنه من الشرطة، معربا عن "صدمته".

وقال لفرانس برس: "الشرطة الإسبانية اتصلت الجمعة بوالدته الموجودة في إسبانيا لإخبارها بأنّ موسى مات" ، مشيرا الى أنّ زوجته تعيش في منطقة ريبول بشمال إسبانيا.

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وكان إدريس، شقيق موسى أوكبير، قد اوقف الخميس في ريبول مع ثلاثة أشخاص آخرين.

واعرب الوالد سعيد أوكبير انه "تحت تأثير الصدمة" بعد إعلان شرطة كاتالونيا أنّ ابنَيه مشتبه بعلاقتهما بالاعتداءات في إسبانيا.