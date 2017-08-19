بدء الهجوم لاستعادة "تلعفر" من داعش.. العبادي للمتشددين: إما الإستسلام أو القتل

رئيس الوزراء العراقي يعلن بدء الهجوم لاستعادة مدينة تلعفر من الدولة الإسلامية

Lebanon, news ,lbci ,أخبار داعش, العبادي, العراق,تلعفر,رئيس الوزراء العراقي يعلن بدء الهجوم لاستعادة مدينة تلعفر من الدولة الإسلامية

LBCI News Lebanon

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي فجر الأحد، انطلاق عمليات استعادة مدينة تلعفر، آخر أكبر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة نينوى بشمال العراق.

وفي خطاب تلفزيوني للإعلان عن بدء الهجوم قال العبادي موجها كلامه للمتشددين "إما الاستسلام أو القتل".

وتقع تلعفر وهي معقل للمتشددين منذ وقت طويل على بعد 80 كيلومترا غربي الموصل وتم فصلها عن بقية الأراضي الخاضعة للدولة الإسلامية في يونيو حزيران.

الإعلان

وتحاصر قوات الحكومة العراقية ومتطوعين شيعة المدينة من الجنوب بينما يحاصرها من الشمال مقاتلون من البشمركة الكردية.

ويقول قادة عسكريون من الولايات المتحدة والعراق إن نحو 2000 من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية ما زالوا في المدينة.