الشرطة التركية تعلن قتل جهادي واعتقال أربعة آخرين "خططوا لاعتداء"

باشرت السلطات تحقيقات مكثفة لكشف ملابسات الحادث

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LBCI News Lebanon

قتلت قوات الامن التركية السبت شخصا يشتبه بانتمائه الى تنظيم الدولة الاسلامية واعتقلت اربعة آخرين قالت إنهم خططوا لتنفيذ اعتداء بقنبلة، حسب ما أفادت السلطات المحلية.

ولفت مكتب محافظ هاتاي في جنوب البلاد على الحدود مع سوريا الى أن أربعة من المشتبه بهم سلموا أنفسهم طواعية، لكن قوات الامن اطلقت النار على الخامس بعدما رفض الامتثال لتحذيراتها بتسليم نفسه ومحاولته الهجوم على رجال الامن.

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وأوضح المكتب أن المشتبه به القتيل سوري الجنسية، مشيرا الى انه توفي في المستشفى رغم جهود انقاذ حياته.

وباشرت السلطات تحقيقات مكثفة لكشف ملابسات الحادث، من دون ان توضح ما اذا كانت عثرت على متفجرات في الحافلة أم لا.

وفي عملية منفصلة، اوقفت السلطات في اسطنبول الخميس شخصين اجنبيين يشتبه بانتمائهما لتنظيم الدولة الاسلامية، بحسب ما ذكرت وكالة انباء اناضول الحكومية التي لم تحدد جنسية الموقوفين.

وأوردت الوكالة أن السلطات تتهمهما بالتخطيط لهجوم، مشيرة إلى ضبط بندقية آلية، ومسدسين، وكمية من الذخيرة خلال المداهمة التي أدت لاعتقالهما.