أهالي برشلونة يقيمون الصلوات تكريما لضحايا الاعتداءين

قداس في كاتدرائية ساغرادا فاميليا تكريما لضحايا الاعتداءين

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LBCI News Lebanon

يشارك اهالي برشلونة اليوم الاحد في قداس في كاتدرائية ساغرادا فاميليا (العائلة المقدسة) تكريما لضحايا الاعتداءين اللذين اوديا بحياة 14 شخصا فيما لا تزال الشرطة تبحث عن المنفذ المغربي المشتبه به يونس أبو يعقوب.

وبعد يومين على الاعتداءين اللذين ضربا الشارع السياحي وبلدة كامبريلس الساحلية المجاورة، استجمع الاسبان قوتهم ونزلوا لتحية الملك فيليبي والملكة ليتيثا اللذين جاءا الى برشلونة لتكريم الضحايا وعادا الجرحى في مستشفيين.

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وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية اعتداء برشلونة الذي أسفر عن مقتل 13 شخصا واصابة اكثر من 120 الخميس، واعلن السبت ايضا مسؤوليته عن هجوم كامبريلس الذي قتل فيه شخص واصيب ستة بجروح.