العثور على 120 جرة غاز معدة لتنفيذ تفجير أو أكثر في برشلونة

أعلنت شرطة كاتالونيا أن الخلية المسؤولة عن اعتداءي اسبانيا حضرت "لتفجير أو اكثر" في برشلونة عبر 120 جرة غاز عثر عليها في منزل في منطقة ألكانار، على بعد 200 كلم نحو جنوب غرب البلاد.
وكشف أن الشرطة لا تعلم إن كان المشتبه به في اعتداء برشلونة لا يزال في اسبانيا.
وقال قائد شرطة كاتالونيا جوزف لويس ترابيرو: "بدأنا نرى بوضوح المكان الذي تُحضر فيه المتفجرات لتنفيذ اعتداء أو أكثر في برشلونة".
وأكد مسؤول الشؤون الداخلية في كاتالونيا ان الخلية التي خططت لاعتداءي اسبانيا الخميس والجمعة لم تعد قادرة على الحاق الاذى لانه "تم شل قدرات هذه الخلية بفضل جهود الشرطة".
وكانت الشرطة قد اعلنت انها بدأت عملية مطاردة واسعة بحثا عن يونس أبو يعقوب (22 عاما) الذي قاد بحسب وسائل الاعلام الشاحنة الصغيرة بسرعة جنونية الخميس في شارع لارامبلا ودهس المارة.